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Eingestellt
Sichtbar reine, revitalisierte Haut
Reduziert vergrößerte Poren bereits ab der ersten Behandlung.
Angepasste DualMotion-Technologie
Porentiefe Reinigung und Massage
3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.
2 Intensitätsstufen
Die Bürste für porentiefe Reinigung verfeinert die Poren. Sofortige Ergebnisse bei 9 von 10 Frauen nachgewiesen.
Die Präzisionsbürste wurde speziell zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen, wie z.B. dem Nasenbereich, entwickelt. Sie verfügt zudem über ein individuelles Programm mit intensiveren Umdrehungen und einer kürzeren Behandlungsdauer und sorgt somit für eine gründliche Reinigung des Nasenbereichs und reine, revitalisierte Haut.
Wenn Sie den Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage mit dem individuellen DualMotion-Programm verwenden, wird die Blutzirkulation gesteigert und Ihre Haut belebt. So erhält sie ein natürliches Strahlen und einen gesunden Teint.
Auszeichnungen
4.6
von 5
927
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Snesha
01/05/2024
Suisse
Man merkt einen Unterschied nach der Behandlung.
Das beste Gerä für die Gesichtsreinigung und Massage, welches ich je gekauft habe. Die Haut ist viel praller und straffer. Man hat sogar einen kleinen Liftig-Effekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2023-05-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Verwendung 2023-05-01
Redbelt
16/04/2019
Suisse
Ich liebe mein VisaPure
Ich benutze mein VisaPure jeden Morgen und Abend nur mit Wasser und bin hell begeistert. Die Haut ist richtig rein und es hat noch ein tolles Design. Die Programme sind super auf die Aufsätze abgestimmt. Einziger Nachteil: Mit dem Reinigungsaufsatz kann das Handstück nicht in den Ständer gestellt werden, muss ihn jedes Mal entfernen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Susanna
17/08/2018
Suisse
Möchte ich nicht mehr missen
Ich bin total begeistert von dieser Bürste. Meine Haut ist nach der Reinigung wirklich sauber. Das bekommt man mit der Reinigung von Hand wirklich niemals hin. Ich reinige auch meinen Hals und mein Dekolleté mit der Bürste und benutze den Bürstenkopf für sensible Haut. Meine Haut fühlt sich jetzt weicher und ebener an. Nach meiner Produktregistrierung hatte ich ziemlich schnell den versprochenen Ersatzbürstenkopf im Briefkasten. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst