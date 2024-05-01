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Eingestellt

VisaPure AdvancedGesichtsreinigungsbürste

SC5371/10

4.6

| (927) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.

2 Auszeichnungen

Sichtbar reine, revitalisierte Haut

Reduziert vergrößerte Poren bereits ab der ersten Behandlung.

Alle Vorteile anzeigen

Mit gründlicher Reinigung des Nasenbereichs

Sichtbar reine, revitalisierte Haut

  • Angepasste DualMotion-Technologie

  • Porentiefe Reinigung und Massage

  • 3 Bürstenk., Tasche, Aufbewahrungsst.

  • 2 Intensitätsstufen

Stufe 1: Porentiefe Reinigung

Stufe 1: Porentiefe Reinigung

Die Bürste für porentiefe Reinigung verfeinert die Poren. Sofortige Ergebnisse bei 9 von 10 Frauen nachgewiesen.

Stufe 2: Gründliche Reinigung

Stufe 2: Gründliche Reinigung

Die Präzisionsbürste wurde speziell zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen, wie z.B. dem Nasenbereich, entwickelt. Sie verfügt zudem über ein individuelles Programm mit intensiveren Umdrehungen und einer kürzeren Behandlungsdauer und sorgt somit für eine gründliche Reinigung des Nasenbereichs und reine, revitalisierte Haut.

Stufe 3: Revitalisierende Massage

Stufe 3: Revitalisierende Massage

Wenn Sie den Bürstenkopf zur revitalisierenden Massage mit dem individuellen DualMotion-Programm verwenden, wird die Blutzirkulation gesteigert und Ihre Haut belebt. So erhält sie ein natürliches Strahlen und einen gesunden Teint.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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4.6

von 5

927

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

01/05/2024

Suisse

Suisse

Man merkt einen Unterschied nach der Behandlung.

Das beste Gerä für die Gesichtsreinigung und Massage, welches ich je gekauft habe. Die Haut ist viel praller und straffer. Man hat sogar einen kleinen Liftig-Effekt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Verwendung 2023-05-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Verwendung 2023-05-01

16/04/2019

Suisse

Suisse

Ich liebe mein VisaPure

Ich benutze mein VisaPure jeden Morgen und Abend nur mit Wasser und bin hell begeistert. Die Haut ist richtig rein und es hat noch ein tolles Design. Die Programme sind super auf die Aufsätze abgestimmt. Einziger Nachteil: Mit dem Reinigungsaufsatz kann das Handstück nicht in den Ständer gestellt werden, muss ihn jedes Mal entfernen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced BSC431/05 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

17/08/2018

Suisse

Suisse

Möchte ich nicht mehr missen

Ich bin total begeistert von dieser Bürste. Meine Haut ist nach der Reinigung wirklich sauber. Das bekommt man mit der Reinigung von Hand wirklich niemals hin. Ich reinige auch meinen Hals und mein Dekolleté mit der Bürste und benutze den Bürstenkopf für sensible Haut. Meine Haut fühlt sich jetzt weicher und ebener an. Nach meiner Produktregistrierung hatte ich ziemlich schnell den versprochenen Ersatzbürstenkopf im Briefkasten. Darüber habe ich mich sehr gefreut.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Advanced SC5370/10 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

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