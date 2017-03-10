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Eingestellt
220 – 240 V
Der Dampfsterilisator verfügt über ein praktisches Design, sodass er in Ihrer Küche nur wenig Platz einnimmt, gleichzeitig aber sechs Philips Avent Flaschen oder zwei Philips Avent Milchpumpen fasst. Die beiden Körbe im Inneren können Sie zusammensetzen, wodurch Sie einen Spülmaschinenkorb erhalten. So wird die Reinigung von Kleinteilen wie Saugern viel einfacher.
Nach Abschluss des Sterilisierungsvorgangs bleiben die Inhalte im elektrischen Philips Avent Sterilisator bei geschlossenem Deckel bis zu 6 Stunden steril.
Mit dem elektrischen Philips Avent Sterilisator können Sie Inhalte in gerade einmal 8 Minuten sterilisieren.
4.6
von 5
57
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Jule1602
10/03/2017
Deutschland
Sehr zurfieden
Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät
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Diese Bewertung wurde für SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator verfasst
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Kathi1965
18/09/2013
Deutschland
Einfach, effektiv, sehr gute Größe.
Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!
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robertaporceddu85
27/01/2017
Italia
Ultraveloce
Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.