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  • Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten
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Eingestellt

Philips AventElektrischer Dampfsterilisator

SCF274/34

4.6
| (57) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten
Inhalt bleibt bis zu 6 Stunden steril
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnell und einfach im Gebrauch

Sterilisiert 6 Flaschen in 8 Minuten

  • 220 – 240 V

Fasst bis zu sechs Philips Avent Flaschen

Fasst bis zu sechs Philips Avent Flaschen

Der Dampfsterilisator verfügt über ein praktisches Design, sodass er in Ihrer Küche nur wenig Platz einnimmt, gleichzeitig aber sechs Philips Avent Flaschen oder zwei Philips Avent Milchpumpen fasst. Die beiden Körbe im Inneren können Sie zusammensetzen, wodurch Sie einen Spülmaschinenkorb erhalten. So wird die Reinigung von Kleinteilen wie Saugern viel einfacher.

Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 6 Stunden steril.

Bei ungeöffnetem Deckel bleibt der Inhalt bis zu 6 Stunden steril.

Nach Abschluss des Sterilisierungsvorgangs bleiben die Inhalte im elektrischen Philips Avent Sterilisator bei geschlossenem Deckel bis zu 6 Stunden steril.

Inhalt ist in ca. 8 Minuten steril und kann verwendet werden

Inhalt ist in ca. 8 Minuten steril und kann verwendet werden

Mit dem elektrischen Philips Avent Sterilisator können Sie Inhalte in gerade einmal 8 Minuten sterilisieren.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

57

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

3

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator verfasst

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18/09/2013

Deutschland

Deutschland

Einfach, effektiv, sehr gute Größe.

Der Sterilisator ist einfach zu bedienen, groß genug und sehr praktisch, da man die mitgelieferten Korbeinsätze einfach vor der Sterilisation in die Spülmaschine packen kann. Sehr empfehlenswert!

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Diese Bewertung wurde für SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator verfasst

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27/01/2017

Italia

Italia

Ultraveloce

Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..

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Diese Bewertung wurde für SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 