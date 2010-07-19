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Eingestellt
220 – 240 V
Das Display und die akustischen Signale zeigen Ihnen ganz genau an, wann der Sterilisierungsvorgang abgeschlossen ist und wie lange die Inhalte steril bleiben. Außerdem zeigt das Display an, ob Sie den Sterilisator mit zu wenig oder zu viel Wasser gefüllt haben, sodass Sie sich immer sicher sein können, dass die Sterilisation richtig und zuverlässig durchgeführt wird.
Der Vorteil der Dampfsterilisation liegt darin, dass sie viel schneller (und sicherer) ist, als die traditionelle Methode des Abkochens von Flaschen in einem Topf auf dem Herd. Der digitale Dampfsterilisator benötigt lediglich 6 Minuten, um 6 Flaschen mit Saugern und Verschlusskappen zu sterilisieren.
Der Dampfsterilisator verfügt über ein praktisches Design, sodass er in Ihrer Küche nur wenig Platz einnimmt, gleichzeitig aber sechs Philips Avent Flaschen oder zwei Philips Avent Milchpumpen fasst. Die beiden Körbe im Inneren können Sie zusammensetzen, wodurch Sie einen Spülmaschinenkorb erhalten. So wird die Reinigung von Kleinteilen wie Saugern viel einfacher.
4.5
von 5
32
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Sanny
19/07/2010
Deutschland
Mein bester Kauf!
Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Santi
01/03/2017
België
Parfait,très pratique les nuits
Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser verfasst
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Tatizz
16/07/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Eccellente
Pratico, ultra veloce,molto capiente. Utile in qualsiasi situazione anche in situazioni di emergenza considerando la rapidità del tempi di sterilizzazione.
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Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Sterilizzatore digitale a vapore verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Flasche nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten