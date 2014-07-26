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Eingestellt
Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung
Das Philips Avent Aufbewahrungssystem ist ein vielseitiges, platzsparendes Vorratssystem, das mit Ihrem Baby mitwächst. Verwenden Sie denselben Becher, um Muttermilch oder Babynahrung für Ihr Baby aufzubewahren. Es ist für alle Philips Avent Milchpumpen und Sauger geeignet.
180 ml
Für sicheres Aufbewahren und Transportieren
Lagern Sie Ihre kostbare Muttermilch oder Babynahrung in Philips Avent Muttermilchbehältern. Sie können Speisen im Kühlschrank oder Tiefkühlschrank lagern.
Perfekt für unterwegs. Sie können leicht Nahrung für Ihr Baby mitnehmen, wenn Sie unterwegs sind.
5.0
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Alysée
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VIA SCF615/10 Pots de rechange Avent verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Cyril4x
26/07/2014
France
Super
voila un pot de conservation ou on ne se prend pas la tete a ce qui soit bien fermer , on lis facilement la quantité , congele , micro onde ... et il ne bouge pas ! je m'en sert au quotidien pour faire les petits pots de ma fille
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valmain
17/10/2013
France
bon produit
tres utile pour la conservation du lait maternel, pour la congelation et tres hermétique pour le transport
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.