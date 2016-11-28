Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
2 Flaschen
125 ml
Sauger mit Nahrungsfluss für Babys
ab 0 Monaten
Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
Dank der einzigartigen Form ist die Babytrinkflasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.
4.3
von 5
60
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
DB2016
28/11/2016
Deutschland
Beste Sauger für Neugeborene
Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst
isabella0301
09/04/2013
Deutschland
super
also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst
narianaria
03/08/2021
España
Teil der Aktion
excelente producto
En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.
Vorteile
composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé
Nachteile
de momentos nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF810/17 Biberón anticólicos verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF810/17 Biberón anticólicos verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.