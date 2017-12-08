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Eingestellt

Philips AventNatural-Babyflasche

SCF690/27

4.7
| (47) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Einfach mit Stillen kombinierbar
Unsere Flasche hilft, die Flaschenernährung für Ihr Baby und Sie natürlicher zu gestalten. Der Sauger verfügt über ein innovatives Blütendesign für ein naturnahes Trinkverhalten Ihres Babys und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 2 Flaschen

  • 125 ml

  • Sauger mit Nahrungsfluss für Babys

  • ab 0 Monaten

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.7

von 5

47

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

08/12/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr zufrieden

Das Fläschchen überzeugt durch tolles Design, einfache Benutzung und die ergonomische Form. Ich bin mehr als zufrieden mit unserem Kauf.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF690/17 Natural-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF690/17 Natural-Babyflasche verfasst

24/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Spitzen Produkt!

Die babyflaschen von avent sind einfach spitze...die Aufsätze ähneln sehr der Mutterbrust somit fällt es dem baby ganz leicht zu trinken! Und die Flasche hat schöne wölbungen was dazu führt das sie angenehm in der hand liegen...dazu einfach und gut zu säubern...bei mir gibt es keine anderen flaschen mehr top :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF690/16 Natural-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Spitzen Produkt!

Die babyflaschen von avent sind einfach spitze...die Aufsätze ähneln sehr der Mutterbrust somit fällt es dem baby ganz leicht zu trinken! Und die Flasche hat schöne wölbungen was dazu führt das sie angenehm in der hand liegen...dazu einfach und gut zu säubern...bei mir gibt es keine anderen flaschen mehr top :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF690/16 Natural-Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011