Extrem schlankes Gehäuse. Bequeme Passform.

Diese spritzwassergeschützten und schweißresistenten True Wireless Kopfhörer begleiten Sie überall hin! Die Ladevorrichtung passt in die Hosentasche Ihrer Slim-Fit-Jeans. Die Earbuds sitzen in Ihrem äußeren Ohr – eine perfekte Position, wenn Sie das Gefühl von Ohrstöpseln in Ihrem Gehörgang nicht mögen. Alle Vorteile ansehen