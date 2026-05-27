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Dieses Produkt
i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
CHF 469.00
SH91
Ersatz-Scherköpfe
CHF 50.00
Kartusche für Quick Clean Pod
CHF 35.00
CHF 469.00
CHF 469.00
Triple Action Lift & Cut-Technologie
Dual SteelPrecision Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Pressure Guard Sensor
5 Jahre Garantie****
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut Klingensystem hebt das Haar sanft an, um es präzise auf bis zu 0,00 mm über der Haut zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision*, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
Unsere um 360° rotierenden Dual SteelPrecision Klingen erfassen in verschiedene Richtungen wachsende Haare. Mit 7 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für eine effiziente Rasur selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
4.4
von 5
2375
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Haggy
27/05/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfektes Gerät.
In der Tat ist das der beste Rasierapparat, den ich je hatte. Die Rasur ist extrem gründlich und angenehm. Das tönt zwar wie ein Werbespot, aber ich habe weder Aktien noch sonst eine Beziehung zu Philipps. Ich bin einfach restlos überzeugt. Es lässt sich hervorragend reinigen und liegt gut in der Hand.
Vorteile
Handhabung inkl. Reinigung
Nachteile
bisher keine entdeckt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9200/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-26
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9200/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-05-26
Grigu
18/02/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Fantastisch
Einfach zu handhaben, rasiert sehr gut. Kann ich nur weiterempfehlen.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9204/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9204/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Jarabe 32
17/01/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Super
Alles Tip Topp Sehr Hilfreich Gute Übersicht mit der App
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9208/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen
Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche
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