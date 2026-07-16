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Philips Support

Meine elektrische Philips Avent Milchpumpe hat eine geringe oder keine Saugleistung

Wenn Ihre Philips Avent Milchpumpe eine geringe oder keine Saugleistung hat, nur schwach saugt oder die Muttermilch nicht effektiv abpumpt, führen Sie die folgenden Schritte durch.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF554/11 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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