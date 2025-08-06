Mein Philips Groomer/Haarschneider funktioniert nicht.

Der Groomer muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät festsitzen und dessen Leistung beeinträchtigen.



Stellen Sie vor der Reinigung fest, ob der Groomer abwaschbar oder nur für die trockene Reinigung geeignet ist.



Abwaschbare Groomer

Diese sind mit einem aufgedruckten Wasserhahn- oder Duschsymbol versehen. Um diese Geräte zu reinigen, entfernen Sie die Aufsätze und Schneideeinheit und reinigen Sie den Bereich mit Wasser.

Verwenden Sie keine Seifenlaugen oder Reinigungsmittel, da dies das Schutzfett des Schneidemoduls entfernen und dessen Leistung beeinträchtigen kann. Waschen und trocknen Sie die Aufsätze separat, bevor Sie sie wieder anbringen.



Nicht abwaschbare Groomer

Auf diesen Geräten ist ein durchgestrichenes Wasserhahn-Symbol aufgedruckt. Diese Geräte können nicht mit Wasser gereinigt werden. Wenn Sie die Aufsätze entfernen, reinigen Sie den Bereich darunter mit der mitgelieferten kleinen Bürste, oder verwenden Sie ein Wattestäbchen.



Nicht abwaschbare Groomer mit abwaschbaren Aufsätzen

Einige Philips Trimmer sind nicht abwaschbar, ihre Aufsätze können jedoch gewaschen werden. Nehmen Sie die Aufsätze vom Gerät ab, um diese zu reinigen. Vergewissern Sie sich, dass die Aufsätze vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder auf den Groomer setzen.

Sehen Sie sich das folgende Anleitungsvideo an, um zu erfahren, wie Sie solche Geräte reinigen.



Weitere detaillierte Anweisungen speziell für Ihr Modell finden Sie in der Bedienungsanleitung.

