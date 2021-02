Dans l'optique d'égaler la vision humaine, la gamme HDR (High Dynamic Range) est parvenue à dépasser le cerveau humain. Elle offre encore plus de contraste entre le noir et le blanc, pousse le contenu visuel au-delà des limites et crée des images à partir d'une gamme plus large de couleurs et de luminosité. Avec des noirs plus sombres et des blancs plus lumineux, l'écran HDR offre une clarté et une luminance de nouvelle génération, encore plus proches de la réalité.