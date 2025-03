Garantie de 5 ans

Toutes les gammes de moniteurs Philips certifiés TCO, génération 10, bénéficient d'une garantie de 5 ans, ce qui témoigne de notre confiance en leur qualité et leur fiabilité. Cette période de garantie contribue à un avenir plus durable. À travers des designs et des processus de fabrication responsables, nous privilégions des produits durables qui contribuent à réduire les déchets et l'impact sur l'environnement.

Les premiers modèles certifiés TCO, génération 10, et la garantie de 5 ans seront disponibles dès février 2025.