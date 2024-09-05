Si votre brosse à dents Philips Sonicare ne s'allume pas, il est peu probable que le simple remplacement de la batterie résolve le problème. Vous pouvez soumettre une demande de garantie en ligne et obtenir de l'aide pour le remplacement de votre appareil en cliquant ici ou en nous contactant ici. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.

La batterie rechargeable intégrée peut être retirée pour être mise au rebut. Les instructions de retrait de la batterie sont disponibles dans la section Manuels et documentation de votre produit, en cliquant ici. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette manipulation, demandez l'aide d'un professionnel dans votre magasin de recyclage ou de réparation d'appareils électroniques.

Nous vous déconseillons de remplacer la batterie vous-même, car cela pourrait augmenter le risque d'incendie ou de risques de sécurité potentiels.

Remarque : L'ouverture de la brosse à dents annulera la garantie du produit.