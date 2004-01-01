Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur fourni avec votre brosse à dents Philips Sonicare. Certains modèles de chargeurs sont également interchangeables. Consultez ci-dessous les différents types de chargeurs adaptés à votre brosse à dents Philips Sonicare.



Remarque : si vous vous trouvez en Chine et que vous avez acheté votre brosse à dents avant le 1er septembre 2024, appelez le 4008 800 008 pour obtenir de l'aide.