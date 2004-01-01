Puis-je utiliser mon chargeur Philips Sonicare avec d'autres brosses à dents ?
Publié le 28 août 2024
Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur fourni avec votre brosse à dents Philips Sonicare. Certains modèles de chargeurs sont également interchangeables. Consultez ci-dessous les différents types de chargeurs adaptés à votre brosse à dents Philips Sonicare.
Remarque : si vous vous trouvez en Chine et que vous avez acheté votre brosse à dents avant le 1er septembre 2024, appelez le 4008 800 008 pour obtenir de l'aide.
Chargeur standard
Toutes les brosses à dents Philips Sonicare présentant un trou à la base du manche sont compatibles avec nos chargeurs dotés d'une broche fixe sur la base. Remarque : Les séries DiamondClean et Prestige ne sont pas compatibles avec ce chargeur. Les références de modèle sont les suivantes :
Chargeur Prestige 9900
Le chargeur Prestige 9900 est fourni avec une base de charge et un socle de charge. Placez le socle sur la base. Insérez ensuite le manche de la brosse à dents dans le socle. La base du chargeur présente les numéros de modèle CBB1001 ou CBB2001, selon le coloris.
Chargeurs DiamondClean, DiamondClean Smart et DiamondClean 9000
Les chargeurs DiamondClean et DiamondClean Smart se ressemblent, mais ils ne fonctionnent qu'avec la brosse à dents à laquelle ils sont associés. Consultez le tableau ci-dessous et vérifiez que le code situé sous le chargeur est compatible avec le code situé sous le manche de la brosse à dents.
Modèle de brosse à dents électrique
Code figurant sur la base du manche
Code figurant sur la partie inférieure du chargeur