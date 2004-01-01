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    Assistance Philips

    Puis-je utiliser mon chargeur Philips Sonicare avec d'autres brosses à dents ?

    Publié le 28 août 2024
    Nous vous recommandons d'utiliser le chargeur fourni avec votre brosse à dents Philips Sonicare. Certains modèles de chargeurs sont également interchangeables. Consultez ci-dessous les différents types de chargeurs adaptés à votre brosse à dents Philips Sonicare.

    Remarque : si vous vous trouvez en Chine et que vous avez acheté votre brosse à dents avant le 1er septembre 2024, appelez le 4008 800 008 pour obtenir de l'aide.

    Chargeur standard

    Toutes les brosses à dents Philips Sonicare présentant un trou à la base du manche sont compatibles avec nos chargeurs dotés d'une broche fixe sur la base. 
    Remarque : Les séries DiamondClean et Prestige ne sont pas compatibles avec ce chargeur.
    Les références de modèle sont les suivantes :
    Chargeur standard

    Chargeur Prestige 9900

    Le chargeur Prestige 9900 est fourni avec une base de charge et un socle de charge.
    Placez le socle sur la base. Insérez ensuite le manche de la brosse à dents dans le socle.
    La base du chargeur présente les numéros de modèle CBB1001 ou CBB2001, selon le coloris.
     

    Chargeur Prestige 9900

    Chargeurs DiamondClean, DiamondClean Smart et DiamondClean 9000

    Les chargeurs DiamondClean et DiamondClean Smart se ressemblent, mais ils ne fonctionnent qu'avec la brosse à dents à laquelle ils sont associés. Consultez le tableau ci-dessous et vérifiez que le code situé sous le chargeur est compatible avec le code situé sous le manche de la brosse à dents.
     

    Modèle de brosse à dents électriqueCode figurant sur la base du mancheCode figurant sur la partie inférieure du chargeur
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3689/43 , HX7106/01 , HX3689/44 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX7420/08 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7403/05 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7101/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7410/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7101/02 , CP0558/01 , CP0468/01 , CP0469/01 , CP0470/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0475/01 , CP0535/01 , CP0541/01 , CP0546/01 , CP0551/01 , CP0552/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0557/01 , CP0467/01 , HX7428/01 , HX9601/03 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9661/02 , HX9691/02 , HX9691/06 , HX9339/89 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9681/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX9392/40 , HX3412/34 , HX6877/24 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6823/29 , HX6839/24 , HX6839/52 , HX6857/24 , HX6857/34 , HX6857/52 , HX6870/34 , HX6870/53 , HX6871/39 , HX6876/38 , HX6877/52 , HX3412/07 , HX6877/38 , HX6850/57 , HX6805/28 , HX6800/28 , HX6821/47 , HX6836/24 , HX6800/03 , HX6807/63 , HX6802/28 , HX9170/10 , HX9379/89 , HX9369/89 , HX9352/01 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX6888/88 , HX6800/35 , HX9312/01 , HX6803/03 , HX6848/92 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6830/53 , HX6807/35 , HX6857/28 , HX6806/03 , HX6859/29 , HX6877/34 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX9984/47 , HX9984/27 , HX6932/22 , HX9984/17 , HX9984/07 , HX6839/28 , HX6830/44 , HX9926/13 , HX9382/04 , HX9903/03 , HX9924/03 , HX9924/23 , HX9926/03 , HX6922/39 , HX9326/86 , HX3212/43 , HX6232/41 , HX9359/89 , HX9337/88 , HX9355/86 , HX3212/56 , HX9327/87 , HX9357/87 , HX9358/88 , HX9396/89 , HX9395/88R1 , HX9395/88 , HX6911/55 , HX6911/29 , HX9382/36R1 , HX9382/36 , HX3212/61 , HX9114/37 , HX9382/09 , HX9342/02 , HX9342/09 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9903/13 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9312/04 , HX6324/10 , HX6232/20 , HX6201/40 , HX9141/50 , HX6392/02 , HX6322/04 , HX3212/25 , HX6362/02 , HX3212/16 , HX8918/10 , HX6511/22 , HX9188/10 , HX6732/02 , HX6730/33 , HX6932/34 , HX6992/03 , HX6341/07 , HX6912/51 , HX9372/04 , HX8982/02 , HX9336/25 , HX6921/06 , HX6721/35 , HX8911/02 , HX8923/34 , HX9352/30 , HX3212/01 , HX6711/24 , HX6972/03 , HX6973/35 , HX6221/40 , HX9182/34 , HX8911/01 , HX9111/20 , HX6732/37 , HX9182/32 , HX9172/15 , HX9142/31 , HX6972/35 , HX6682/08 , HX6321/03 , HX6711/22 , HX6512/45 , HX6922/03 , HX6231/40 , HX6732/42 , HX9332/34 , HX9334/34 , HX6382/07 , HX6221/14 , HX6231/01 , HX6201/13 , HX6282/21 , HX6762/43 , HX9172/44 , HX6973/53 , HX6722/22 , HX9362/67 , HX6903/54 , HX6512/02 , HX9112/44 , HX6712/43 , HX6732/43 , HX6510/22 , HX6381/07 , HX6934/34 , HX6311/07 , HX6511/33 , HX6341/02 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9182/04 , HX9112/02 , HX9110/02 , HX9182/10 , HX3120/09 , HX3110/08 , HX3110/00 , HX5350/02 , HX6511/50 , HX6942/14 , HX9332/04 , HX9382/02 , HX9322/12 , HX8111/12 , HX8111/02 , HX6511/02 , HX6711/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6733/33 , HX6732/90 , HX6972/34 , HX6985/10 , HX6782/02 , HX5251/02 , HX6730/02 , HX5581/02 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX6902/02 , HX6932/10 , HX6982/03 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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