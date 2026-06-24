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Comment remplacer la batterie de mon aspirateur sans fil Philips ?

Pour savoir s'il est nécessaire de remplacer la batterie de votre aspirateur sans fil Philips et comment le faire, vérifiez le modèle de votre appareil sur le tube et lisez notre article ci-dessous.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC2012/01 , XC3131/01 , XC5141/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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