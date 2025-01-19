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Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?

Si vous vous demandez comment trouver le numéro de modèle et le numéro de série de votre aspirateur Philips, veuillez consulter les informations ci-dessous.

Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XC2012/01 , XC3131/01 , XC3131/61 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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