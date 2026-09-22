Quel type d'eau utiliser pour mon aspirateur Philips AquaTrio ?

L'aspirateur Wet & Dry sans fil Philips AquaTrio série 7000 fonctionne de la même manière avec de l'eau chaude, tiède ou froide. Vous pouvez utiliser de l'eau chaude jusqu'à 50 °C et un nettoyant pour sols liquide non moussant.



Si vous utilisez uniquement de l'eau distillée, votre appareil ne fonctionnera pas correctement. Si vous préférez utiliser de l'eau distillée, ajoutez un peu d'eau du robinet ou de nettoyant pour sols liquide transparent (non moussant). Votre aspirateur est conçu pour fonctionner parfaitement avec l'eau du robinet.



Conseils et astuces :

Ajoutez de l'eau chaude dans le réservoir d'eau propre. Vous pouvez mettre de l'eau chaude jusqu'à 50 °C ou de l'eau froide dans le réservoir d'eau (voir image A).

Ajoutez du nettoyant pour sols liquide dans le réservoir d'eau propre : Ajoutez 15 ml de nettoyant pour sols Philips dans le réservoir d'eau propre (voir image B). Remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet, jusqu'au niveau maximal (MAX).



Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyant pour sols Philips d'origine ( XV1792/01 ) avec un liquide peu moussant soluble dans l'eau. Si vous utilisez un autre nettoyant pour sols liquide non moussant, ajoutez-en 15 ml maximum dans le réservoir d'eau propre (voir l'image ci-dessous).

) avec un liquide peu moussant soluble dans l'eau. Si vous utilisez un autre nettoyant pour sols liquide non moussant, ajoutez-en 15 ml maximum dans le réservoir d'eau propre (voir l'image ci-dessous). Philips a testé cet appareil uniquement avec le nettoyant pour sols Philips XV1792. D'autres détergents peuvent générer une formation excessive de mousse, ce qui réduit les performances et peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Regardez les instructions étape par étape pour remplir le réservoir d'eau dans notre vidéo ci-dessous.