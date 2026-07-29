Pourquoi dois-je agiter les aliments dans mon Airfryer Philips ?

Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles HD9285, HD9860-HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 et NA352.



Lorsque vous cuisinez avec les présélections, les programmes de cuisson automatique ou les programmes Smart Chef (selon votre modèle d'Airfryer), certains modèles d'Airfryer vous avertissent par un signal sonore lorsque vous devez secouer les aliments. Vous trouverez plus d'informations sur cette fonctionnalité dans votre manuel d'utilisation, également disponible pour consultation et téléchargement à la page www.philips.com/support. Vous trouverez le numéro de modèle de votre Airfryer sur l'autocollant situé sous votre appareil.





Les solutions ci-dessus ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.