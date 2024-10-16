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Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?

Non, il n'est pas recommander d'utiliser du papier sulfurisé ou du papier aluminium dans l'Airfryer Philips pour les raisons suivantes :

  • Couvrir le fond du panier réduit la circulation de l'air à l'intérieur de l'Airfryer. Cela nuit aux performances de cuisson de votre Airfryer Philips.
  • Placer du papier sulfurisé ou du papier aluminium au fond de la cuve, à l'endroit où la graisse et les résidus sont collectés, perturbe la circulation de l'air. Vous n'obtiendrez pas de bons résultats de cuisson.
  • Si vous disposez du papier sulfurisé ou une feuille d'aluminium dans l'Airfryer Philips sans placer d'aliments dessus, ils risquent d'être aspirés jusqu'à la résistance et de brûler.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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