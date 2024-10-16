Puis-je utiliser du papier de cuisson/aluminium dans mon Airfryer Philips ?

Couvrir le fond du panier réduit la circulation de l'air à l'intérieur de l'Airfryer. Cela nuit aux performances de cuisson de votre Airfryer Philips.

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