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Comment et quand utiliser de l'huile dans mon Airfryer Philips ?

Bien que votre Airfryer Philips ne nécessite pas d'huile pour cuire et frire les aliments, vous pouvez rendre votre plat plus savoureux en ajoutant de l'huile directement à des ingrédients frais (pommes de terre tout juste épluchées ou poulet, par exemple) au moment de la préparation.
Remarque : ne versez jamais d'huile dans la cuve de l'Airfryer.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA332/09 , NA555/09 , HD9952/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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