    Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?

    Publié le 4 mars 2025

    Il n'est pas nécessaire de charger votre rasoir Philips après chaque rasage, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Les rasoirs Philips sont équipés de batteries lithium-ion et une charge quotidienne n'affecte pas de manière significative leur durée de vie.

    De plus, de nombreux modèles Philips intègrent un indicateur de batterie faible, qui permet de déterminer quand il est temps de le charger le rasoir. 

