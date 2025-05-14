Termes recherchés

    Publié le Le 14 mai 2025

    Nous nous engageons à prolonger la durée de vie de nos rasoirs Philips, à réduire notre impact environnemental et à vous offrir une expérience utilisateur toujours plus agréable avec nos produits.

    Si votre rasoir Philips cesse de fonctionner pendant la période de garantie, cliquez ici pour demander une réparation ou un échange. La page liée vous permettra également de vérifier si votre produit est encore sous garantie.

    Comme la plupart des rasoirs Philips sont conçus pour être étanches, il est fortement recommandé de faire diagnostiquer les problèmes que vous rencontrez avec votre produit par un centre de service agréé. L'ouverture du corps de votre rasoir chez vous peut compromettre son étanchéité et potentiellement entraîner des dommages ou des blessures.

    Conseil : reportez-vous à l'article de dépannage « Mon rasoir Philips ne fonctionne pas » pour résoudre de nombreux problèmes courants souvent confondus avec une panne de batterie.

    Philips série i9000

    Si un centre de service agréé identifie une panne de batterie, ce dernier peut remplacer la batterie du rasoir Philips série i9000 à tout moment, et ce, pendant toute la durée de vie de l'appareil, y compris après l'expiration de la garantie.

    Veuillez cliquer ici pour demander ce service. 

