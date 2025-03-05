Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Assistance Philips

    Mon téléphone est-il compatible avec l'application Philips GroomTribe ?

    Publié le 5 mars 2025
    Vous pouvez télécharger l'application Philips GroomTribe sur votre téléphone pour l'utiliser avec votre rasoir Philips à connexion Bluetooth®. L'application est compatible avec l'iPhone 6S (ou version ultérieure) sous iOS 11.3 ou version ultérieure. Elle peut également être utilisée sur les téléphones Android dont l'écran fait plus de 4,5 pouces, disposant d'un système d'exploitation version 6.0 ou supérieure et du Bluetooth® version 4.1 ou supérieure.

    Comment savoir si mon rasoir est équipé du Bluetooth® ?

    Si votre rasoir est équipé de la connectivité Bluetooth®, celle-ci est indiquée sur l'emballage et dans le mode d'emploi fourni.

    Que faire si mon produit Philips n'est pas équipé du Bluetooth® ?

    L'application GroomTribe propose également du contenu d'assistance et d'autres informations pour une gamme de produits de soin masculin Philips. Téléchargez l'application depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store pour en savoir plus.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XP9402/11 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9400/31 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9000/10 , X9000/30 , X9001/10 , X9001/30 , XP9404/46 , XP9401/38 , XP9208/30 , XP9405/11 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9202/10 , XP9203/30 , XP9405/31 , XP9202/33 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9202/30 , S7882/54 , S7886/58 , S7886/78 , S7887/78 , S9980/54 , S9975/54 , S9975/35 , S7782/53 , S7783/63 , S7885/63 , S7886/55 , S8697/23 , S9974/35 , S9974/55 , S9975/55 , S9976/55 , S9980/59 , S9980/74 , S9982/55 , S9982/59 , S9983/55 , S9986/63 , S7882/55 , S7887/58 , S7886/35 , S7886/63 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S7885/55 , S7887/35R1 , S8697/35 , S7783/35 , S9987/50 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , S7782/50 , S7788/55 , S7786/59 , S7786/50 , S7788/59 , S7783/59 , S7783/55 , S7920/65 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.