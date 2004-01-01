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    Assistance Philips

    Quels modes de brossage la brosse à dents Philips Sonicare offre-t-elle ?

    Publié le 19 août 2024

    Votre brosse à dents Philips Sonicare propose différents modes de brossage. Ces modes peuvent varier selon la brosse à dents.
    Le mode par défaut de votre brosse à dents est le mode Clean. Ce mode correspond à un temps de brossage de 2 minutes et convient à une utilisation quotidienne. Les autres modes de brossage sont les suivants : 

     

    ModeTemps de brossageAvantage
    Clean2 minutesPour un nettoyage quotidien exceptionnel.
    Deep Clean3 minutesUn mode plus long pour mieux brosser chaque zone de votre bouche et assurer un nettoyage en profondeur revigorant.
    Deep Clean+2 minutes/ 3 minutesSimilaire au mode Deep Clean. Si votre brosse à dents est connectée à l'application, ce mode dure 2 minutes. Si votre brosse à dents n'est pas connectée, ce mode dure 3 minutes.
    White/White +2 minutes 40 secondesÉlimine les taches en surface et polit vos dents de devant pour un sourire plus éclatant.
    Gum Care3 minutesParfait pour nettoyer vos dents et vos gencives.
    Gum Health3 minutes 20 secondesUn mode plus long pour mieux brosser les dents du fond et améliorer la santé de vos gencives.
    Sensitive2 minutesVibrations légères pour un nettoyage doux et efficace des gencives et dents sensibles.
    Tongue Care20 secondesNettoyez votre langue avec la tête de brosse TongueCare.
    Polish1 minuteRavive l'éclat et lisse la surface de vos dents de devant.
    Max Care3 minutesUn mode plus long associant les modes Clean et Massage pour un nettoyage quotidien exceptionnel avec massage des gencives.


     

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3689/44 , HX7106/01 , HX3689/43 , HX3792/11 , HX3792/12 , HX9992/31 , HX7401/07 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX9992/45 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX9992/42 , HX7403/05 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9913/17 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7408/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7103/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7429/03 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX3411/01 , HX6513/09 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX3411/11 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6481/50 , HX6221/22 , HX6221/21 , HX9912/18 , HX6856/29 , HX6352/42 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9691/06 , HX9691/02 , HX9339/89 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX9681/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX9392/40 , HX3412/34 , HX6870/53 , HX6877/52 , HX6870/34 , HX6857/52 , HX6857/34 , HX6857/24 , HX6839/52 , HX6839/24 , HX6823/29 , HX6876/38 , HX6877/24 , HX6871/39 , HX6807/51 , HX6807/28 , HX3412/07 , HX6877/38 , HX6850/57 , HX6805/28 , HX6800/28 , HX6821/47 , HX6836/24 , HX6800/03 , HX6807/63 , HX6802/28 , HX9170/10 , HX9379/89 , HX9369/89 , HX9352/01 , HX6888/88 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX9312/01 , HX6803/03 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6806/03 , HX6807/35 , HX6830/53 , HX6848/92 , HX6857/28 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX9984/17 , HX9984/07 , HX6932/22 , HX9984/47 , HX9984/27 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9926/13 , HX9382/04 , HX9924/03 , HX9924/23 , HX9926/03 , HX9903/03 , HX6922/39 , HX3212/43 , HX9326/86 , HX6232/41 , HX9327/87 , HX9337/88 , HX3212/56 , HX9396/89 , HX9395/88R1 , HX9395/88 , HX9359/89 , HX9358/88 , HX9357/87 , HX9355/86 , HX6911/29 , HX6911/55 , HX9382/36R1 , HX9382/36 , HX3212/61 , HX9114/37 , HX9342/02 , HX9342/09 , HX9382/09 , HX9954/53 , HX9924/43 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9312/04 , HX6324/10 , HX6232/20 , HX6201/40 , HX3212/16 , HX6322/04 , HX8918/10 , HX6362/02 , HX6392/02 , HX6511/22 , HX9141/50 , HX3212/25 , HX9188/10 , HX6730/33 , HX6992/03 , HX6932/34 , HX6732/02 , HX6341/07 , HX6912/51 , HX9372/04 , HX8982/02 , HX9336/25 , HX6721/35 , HX8923/34 , HX6921/06 , HX8911/02 , HX3212/01 , HX9352/30 , HX6711/24 , HX6972/03 , HX6973/35 , HX6221/40 , HX9182/34 , HX8911/01 , HX9111/20 , HX9182/32 , HX6972/35 , HX9172/15 , HX6732/37 , HX9142/31 , HX6682/08 , HX6321/03 , HX6711/22 , HX6231/40 , HX6922/03 , HX6512/45 , HX6732/42 , HX9332/34 , HX9334/34 , HX6382/07 , HX6221/14 , HX6201/13 , HX6231/01 , HX6282/21 , HX6762/43 , HX6973/53 , HX6722/22 , HX9172/44 , HX9362/67 , HX6903/54 , HX6512/02 , HX9112/44 , HX6732/43 , HX6712/43 , HX6510/22 , HX6381/07 , HX6934/34 , HX6311/07 , HX6511/33 , HX6341/02 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9110/02 , HX9112/02 , HX9182/04 , HX9182/10 , HX5350/02 , HX6511/50 , HX6942/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/02 , HX6711/02 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6733/33 , HX6972/34 , HX6732/90 , HX6782/02 , HX6985/10 , HX5251/02 , HX6730/02 , HX5581/02 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX6982/03 , HX6902/02 , HX6932/10 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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