ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment nettoyer le filtre de mon PowerPro Aqua ?

Vous pouvez nettoyer le filtre de votre aspirateur Philips PowerPro Aqua de la manière suivante :

  1. Retirez le filtre.
  2. Lavez-le délicatement à l'eau propre.
  3. Éliminez l'excédent d'eau.
  4. Laissez sécher pendant 24 heures.
  5. Replacez le filtre dans votre aspirateur.

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder :

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance