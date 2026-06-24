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Vous pouvez nettoyer le filtre de votre aspirateur Philips PowerPro Aqua de la manière suivante :
Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment procéder :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Comment dois-je configurer mon Philips PowerPro Aqua ?
Comment nettoyer le filtre de mon PowerPro Aqua ?
Quand nettoyer/remplacer la lingette en microfibre de mon aspirateur Philips
Puis-je ajouter du produit nettoyant ou de l'eau chaude dans le réservoir de mon aspirateur balai Philips ?
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