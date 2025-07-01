ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?

Deux vitesses sont possibles. Vous pouvez sélectionner la vitesse basse ou élevée en appuyant sur le bouton marche/arrêt ou en ajustant la molette de réglage de la vitesse. 

Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur Philips démarre à vitesse élevée (réglage II). Si vous appuyez de nouveau sur marche/arrêt, l'appareil passe à vitesse basse (réglage I). Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt une troisième fois, votre épilateur s'éteint.

Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE708/00 , BRE749/00 , BRE738/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance