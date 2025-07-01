Assistance Philips Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?

Deux vitesses sont possibles. Vous pouvez sélectionner la vitesse basse ou élevée en appuyant sur le bouton marche/arrêt ou en ajustant la molette de réglage de la vitesse.



Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur Philips démarre à vitesse élevée (réglage II). Si vous appuyez de nouveau sur marche/arrêt, l'appareil passe à vitesse basse (réglage I). Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt une troisième fois, votre épilateur s'éteint.

Épilateurs séries 2000, 4000 L'épilateur propose deux réglages de vitesse. Lorsque vous utilisez la tête de rasage, une seule vitesse est disponible. Il s'agit du réglage optimal pour le rasage. Épilateurs séries 8000, 9000 et 9900 Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur démarre à sa vitesse maximale. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur passe à la vitesse inférieure. Utilisez la vitesse inférieure pour les zones où les poils poussent peu, les zones difficiles d'accès et les zones où les os sont proches de la surface de la peau, comme les chevilles et les genoux.