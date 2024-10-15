Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?
Pour savoir quels accessoires de cuisson sont adaptés à votre modèle Airfryer, consultez l'article ci-dessous.
Vous pouvez utiliser tout type de plat de cuisson ou de moule fabriqué en verre, en céramique, en métal ou en silicone dans l'Airfryer Philips. Vous pouvez également utiliser des moules ou des caissettes en silicone ou en papier pour cuire des cupcakes, des muffins ou de petits gratins.
Les kits expert cuisson Philips suivants sont disponibles pour votre Airfryer (voir également l'image de présentation) :