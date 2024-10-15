Quels sont les types de plats que je peux utiliser dans mon Philips Airfryer ?

Laissez toujours un peu d'espace de chaque côté du moule lorsque vous le placez dans le panier afin de permettre à l'air de circuler librement.

Placez toujours le plat de cuisson dans le panier.

Ne placez jamais le plat de cuisson directement dans la cuve, car cela éliminerait le flux d'air dans cette dernière et la chaleur n'atteindrait que le dessus des aliments.

Utilisez toujours des gants pour tenir les moules ou les plats. Le moule ou le plat utilisé ainsi que le panier de votre Philips Airfryer peuvent atteindre des températures très élevées.



Vous trouverez ci-dessous les tailles maximales de moules ou plats pouvant être utilisés dans votre Airfryer (voir également l'image d'aperçu) :



Airfryer tailles S + L (compact)

Modèles : HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156

Taille maximale : 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 pouces sur les bords extérieurs

Diamètre maximal : 16 cm / 6,3 pouces

Hauteur maximale : 6 cm / 2,4 pouces



Airfryer taille XL avec fenêtre

Modèle : HD9257

Taille maximale : 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 pouces sur les bords extérieurs

Diamètre maximal : 18 cm / 7,1 pouces

Hauteur maximale : 7 cm / 2,8 pouces



Airfryer taille XL

Modèles : HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332

Taille maximale : 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 sur les bords extérieurs

Diamètre maximal de 19 cm / 7,5 pouces

Hauteur maximale : 7 cm / 2,8 pouces



Airfryer taille XXL

Modèles : HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342

Taille maximale : 21 x 20 cm / 8 x 7,7 pouces sur les bords extérieurs

Diamètre maximal de 20 cm / 7,7 pouces

Hauteur maximale : 9 cm / 3,6 pouces



Airfryer Combi taille XXL

Modèles : HD9875, HD9876, HD9880

Taille maximale : 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 pouces sur les bords extérieurs

Diamètre maximal : 25 cm / 9,8 pouces

Hauteur maximale : 9 cm / 3,6 pouces

Airfryer double panier

Modèles : NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552

Taille maximale : 18 x 9 cm / 7,1 x 3,6 x pouces (petit panier), 17 x 18 cm / 6,7 x 7,1 pouces (grand panier)

diamètre maximal : 9 cm / 3,6 pouces (petit panier), 17 cm / 6,7 pouces (grand panier)

hauteur maximale : 7 cm / 2,8 pouces