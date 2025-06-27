Termes recherchés

    Puis-je utiliser ma tondeuse Philips branchée sur le secteur ?

    Publié le 27 juin 2025

    Non, la plupart des tondeuses Philips ne peuvent pas être utilisées lorsqu'elles sont branchées sur une prise secteur. Comme de nombreux produits de soin masculin Philips sont conçus pour être utilisés dans le bain ou sous la douche, ils ne s'allument pas lorsqu'ils sont raccordés au secteur, pour des raisons de sécurité.

    Certains produits Philips (notamment certains modèles de tondeuses à cheveux) sont conçus pour être utilisés uniquement dans un environnement sec et peuvent fonctionner avec ou sans fil. Si vous vous posez la question pour un produit que vous possédez déjà, consultez le mode d'emploi pour savoir s'il peut être utilisé avec un cordon d'alimentation, ou branchez-le simplement à une prise secteur et essayez de l'allumer (dans un environnement sec uniquement). S'il s'allume lorsqu'il est utilisé sans fil, mais pas lorsqu'il est branché sur secteur, c'est un fonctionnement normal.

    Si vous envisagez d'acheter une tondeuse Philips et souhaitez savoir si vous pouvez l'utiliser lorsqu'elle est branchée à une prise secteur, reportez-vous à l'emballage ou aux informations fournies sur la page du produit. 

