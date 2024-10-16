Assistance Philips Comment ôter le panier de mon Airfryer Philips de la cuve ?

Pour ôter le panier de la cuve de votre Airfryer Philips, procédez comme suit :

Faites glisser le couvercle transparent pour accéder au bouton de déverrouillage. Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez simultanément le panier de l'Airfryer Philips.