Assistance Philips Comment ranger de manière optimale les accessoires Aqua de mon aspirateur nettoyeur Philips ?

Chaque aspirateur nettoyeur Philips est équipé d'un réservoir d'eau et de lingettes en microfibre. Pour ranger ces accessoires de manière optimale après chaque utilisation, suivez la procédure ci-dessous (les numéros d'étape correspondent aux illustrations).

Instructions de nettoyage : Séparez la lingette du réservoir d'eau. Cela permet à la lingette de sécher intégralement. Videz entièrement le réservoir d'eau. Versez de l'eau fraîche dans le réservoir. Fermez correctement le couvercle du réservoir. Secouez le réservoir pour éliminer tout détergent résiduel. Videz à nouveau le réservoir d'eau. Une fois le réservoir vidé, laissez le couvercle ouvert pour permettre à l'eau résiduelle de s'évaporer. Laissez la lingette sécher à l'air libre et rangez le réservoir d'eau, couvercle ouvert. Lorsque la lingette est complètement sèche, rangez-la avec le réservoir d'eau. Pour vous assurer que la lingette reste sèche pendant qu'elle est rangée, laissez-la détachée du réservoir.