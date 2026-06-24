Comment utiliser le tire-lait manuel Philips Avent ?
Si vous n'êtes pas sûre de savoir utiliser votre tire-lait manuel Philips Avent, consultez les instructions ci-dessous.
Démontez, nettoyez et stérilisez toutes les pièces avant d'utiliser le tire-lait pour la première fois et après chaque utilisation.
Remarque : Utilisez toujours le tire-lait avec le coussin.
Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon et assurez-vous que votre sein est propre.
Appuyez le corps du tire-lait assemblé contre votre sein. Veillez à bien centrer votre mamelon, pour que le coussin crée un contact hermétique.
Commencez par appuyer doucement sur la poignée jusqu'à ce que vous sentiez l'aspiration sur votre sein (voir l'illustration ci-dessous). Laissez ensuite la poignée revenir en position de repos. Répétez rapidement cette opération à 5 ou 6 reprises pour déclencher la montée de lait.
Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enfoncer complètement la poignée. Appuyez dessus tant que vous trouvez la sensation confortable. Même si vous n'utilisez pas toute la puissance d'aspiration que le tire-lait peut générer, votre lait commencera bientôt à monter.
Lorsque le lait commence à monter, adoptez un rythme plus lent en appuyant sur la poignée et en la maintenant enfoncée pendant un instant avant de la laisser revenir en position de repos. Continuez à suivre ce rythme pendant que votre lait s'écoule. Si votre main fatigue, essayez d'utiliser l'autre main ou passez à l'autre sein.
Remarque : Ne vous inquiétez pas si votre lait ne s'écoule pas immédiatement. Détendez-vous et continuez l'opération. En repositionnant de temps en temps le tire-lait sur votre sein, vous pouvez favoriser la stimulation de la montée de lait.
Continuez à tirer votre lait jusqu'à ce que vous sentiez que votre sein est vide.
Lorsque vous avez fini de tirer votre lait, retirez délicatement le tire-lait de votre sein et dévissez le biberon du corps du tire-lait. Nettoyez les autres pièces utilisées du tire-lait.
Si vous rencontrez toujours des problèmes lors de l'utilisation de votre tire-lait manuel Philips Avent, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :SCF430/01 , SCF430/16 , SCF430/10 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›