    Quels rasoirs Philips sont compatibles avec le Quick Clean Pod ?

    Publié le 5 mars 2025

    Tous les rasoirs Philips comportant un petit trou au centre de leurs trois têtes de rasage pentagonales (fig. 1) sont compatibles avec le Quick Clean Pod Philips (fig. 2).

    Cependant, tous les rasoirs ne sont pas équipés d'un programme de nettoyage automatique. Pour vérifier si votre rasoir en est équipé, tenez-le à l'envers et appuyez sur le bouton d'alimentation.

    • Si une animation avec trois gouttes apparaît sur l'écran du rasoir, celui-ci inclut un programme de nettoyage automatique et s'éteint automatiquement une fois le programme terminé.
    • Si aucune animation avec trois gouttes ne s'affiche, votre rasoir n'inclut pas le programme de nettoyage automatique. Il est toujours possible de nettoyer votre rasoir avec le Quick Clean Pod, mais sans suivre un cycle de nettoyage automatique. Vous devrez donc l'éteindre manuellement une fois le nettoyage terminé.

    Tous les rasoirs Philips étanches peuvent être nettoyés sous le robinet avec de l'eau froide ou chaude, même s'ils ne sont pas compatibles avec le Quick Clean Pod. Vérifiez à l'arrière de votre rasoir comporte un petit symbole représentant un robinet, une douche ou une baignoire. Si l'un de ces symboles est présent, vous pouvez nettoyer votre rasoir sous le robinet. 

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : X9001/10 , X9000/10 , X9000/30 , XP9404/46 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9405/31 , XP9204/30 , XP9405/11 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , SP9841/32 , S9975/54 , SP9882/36 , S9980/54 , S9974/55 , S5579/69 , S5583/38 , S9986/63 , S9983/55 , S9982/59 , S9982/55 , S7782/53 , S9980/74 , S9980/59 , S7783/63 , S9976/55 , S9975/55 , S9975/35 , S8697/23 , S9974/35 , S7887/58 , S7887/55 , S7887/35 , S7887/63 , SP9840/32 , SP9872/15 , SP9883/35 , SP9883/36 , S7887/35R1 , S7783/35 , S9982/54 , S9987/50 , S9985/84 , S7783/78 , S9986/55 , S9987/68 , S9711/31R1 , S9987/59 , S9986/58 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , SP9860/16 , SP9820/18 , SP9820/18R1 , SP9863/14 , SP9860/13 , SP9862/14 , S5588/26 , S5588/30 , S5586/66 , S5587/10 , S5585/10 , S7782/50 , S5579/50 , S7786/50 , S7783/55 , S5587/30 , S5584/62 , S5584/50 , S5589/30 , S5583/10 , S7788/59 , S7788/55 , S7786/59 , S7783/59 , S5589/38 , S5585/35 , S5588/38 , S5941/27 , S6640/44 , S6620/11 , S5050/67 , SP9861/13 , SP9821/12 , SP9861/16 , SP9820/12 , S5550/72 , S5290/12 , S5070/92 , S5651/45 , S5270/06 , S7311/66 , S5250/06 , S5073/62 , S5672/12 , S5672/26 , S5550/44 , S5013/26 , S7520/69 , S9171/69 , S7522/50 , S7780/64 , S7530/50 , S5340/06 , S5889/50 , S9090/43 , S7310/12 , S7710/26 , S7720/31 , S7510/41 , S7370/41 , S7920/65 , S5140/26 , S5150/63 , S5320/06 , S5400/26 , S7520/50 , S5510/45 , S9111/31 , S9521/31 , S9161/31 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

