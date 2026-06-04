Vous pouvez changer de mode de brossage dans l'application Philips Sonicare. Voici comment :

1. Ouvrez l'application Philips Sonicare.

2. Sur l'écran de pré-brossage, appuyez sur le bouton ^ pour ouvrir les paramètres de la brosse à dents.

3. Appuyez sur la case de mode. Votre mode actuel s'affiche, ainsi que les différentes options disponibles.

4. Appuyez sur le cercle en regard du mode que vous souhaitez utiliser.

5. Une coche apparaît sur l'écran de mise à jour pour indiquer que le mode a bien été changé.

6. Appuyez sur la flèche < pour commencer le brossage avec votre nouveau mode.