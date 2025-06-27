Pour préserver les performances optimales de votre tondeuse Philips, il est important de nettoyer le produit après chaque utilisation. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, d'essence, d'acétone, etc., pour nettoyer l'appareil.
Suivez les instructions ci-dessous pour nettoyer votre tondeuse Philips.
Conseil : après avoir nettoyé votre tondeuse Philips, rangez-la avec un sabot ou un capuchon de protection afin de protéger les lames contre tout dommage accidentel.
Tondeuses lavables
Les tondeuses lavables sont indiquées par un symbole de robinet imprimé au dos du manche de l'appareil ou sur son mode d'emploi.
Les tondeuses lavables comportant un symbole de robinet peuvent être lavées à l'eau, mais cela ne signifie pas que vous pouvez les utiliser pour vous raser ou pour vous couper les cheveux sous la douche ou dans le bain.
Pour nettoyer ces appareils, retirez les accessoires et l'élément de coupe, puis lavez la zone découverte à l'eau. N'utilisez pas d'eau savonneuse ou de détergent, car ils élimineraient la couche de graisse protectrice sur la lame, ce qui réduirait ses performances. Lavez et séchez les accessoires séparément avant de les fixer à nouveau à la tondeuse. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
Tondeuses étanches
Les tondeuses étanches sont indiquées par un symbole de douche/bain et peuvent être lavées à l'eau et utilisées sous la douche ou dans le bain en toute sécurité. Pour des raisons de sécurité, ces tondeuses étanches peuvent uniquement être utilisées sans fil et ne s'allument pas lorsqu'elles sont branchées sur secteur.
Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est hors tension et débranché de la prise murale. Pour nettoyer ces appareils, retirez le sabot et le bloc tondeuse. Lavez le sabot et le bloc tondeuse sous l'eau chaude. Retirez l'excès d'eau en secouant les pièces et laissez-les sécher complètement à l'air libre. Ne séchez jamais le bloc tondeuse à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, au risque de l'endommager.
N'utilisez pas d'eau savonneuse ou de détergent, car ils élimineraient la couche de graisse protectrice sur la lame, ce qui impacterait ses performances.
Pour obtenir des instructions de nettoyage plus détaillées concernant votre modèle, reportez-vous à son mode d'emploi.
Tondeuses non lavables
Ces tondeuses sont indiquées par un symbole de robinet barré imprimé sur le mode d'emploi ou au dos du manche de l'appareil. Ces appareils ne peuvent pas être nettoyés à l'eau. Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est hors tension et débranché de la prise murale. Retirez le sabot et le bloc tondeuse de l'appareil. Nettoyez le bloc tondeuse et l'intérieur de l'appareil à l'aide de la brossette de nettoyage fournie ou d'un coton tige.
Pour obtenir des instructions de nettoyage plus détaillées concernant votre modèle, reportez-vous à son mode d'emploi.