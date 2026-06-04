Dans l'application Philips Sonicare, appuyez sur l'icône... en bas à droite de l'écran d'accueil.

Appuyez sur la section Settings (Paramètres) .

. Appuyez sur la section Apple Health settings (Paramètres Santé Apple) .

. Suivez les instructions de connexion avec Santé Apple sur cette page.

Téléchargez l'application Philips Sonicare depuis l'App Store Apple, puis démarrez-la.Suivez les étapes indiquées pour utiliser l'application Philips Sonicare et connecter votre brosse à dents.Il est nécessaire que la brosse à dents soit connectée à Philips Sonicare et que l'application iOS Philips Sonicare soit en cours d'utilisation pour obtenir une synchronisation continue avec l'application Santé Apple.