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    Assistance Philips

    Comment activer ou désactiver le capteur de pression sur ma Sonicare ?

    Publié le 23 août 2024

    Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.

    Votre brosse à dents Philips Sonicare mesure la pression appliquée pendant le brossage afin de protéger vos gencives et vos dents. Si vous exercez une pression trop importante, le manche modifie ses vibrations. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en suivant les étapes ci-dessous.
    1. Placez la brosse à dents sur le chargeur.
    2. Maintenez le bouton mode/intensité enfoncé et appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation lorsque le manche se trouve sur le chargeur. Le manche émet deux signaux sonores pour confirmer que la fonction est activée.
    3. Désactivez le capteur de pression en maintenant le bouton mode/intensité enfoncé et en appuyant une fois sur le bouton d'alimentation lorsque le manche se trouve sur le chargeur. Le manche émet une tonalité pour confirmer que la fonction est désactivée.

    Brosses à dents DiamondClean

    L'utilisation des brosses à dents DiamondClean Smart diffère légèrement de la méthode ci-dessus.

    1. Maintenez le bouton mode/intensité enfoncé (le bouton du bas).
    2. Tout en maintenant le bouton mode/intensité enfoncé, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation (le bouton du haut).
    3. Relâchez le bouton mode/intensité. Si le voyant de la batterie à la base de la brosse à dents clignote deux fois et que vous entendez deux signaux sonores, la fonction a été activée. Si vous répétez l'opération pour désactiver le processus, le voyant de la batterie clignote une fois et un signal sonore retentit une fois.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX7106/01 , HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7400/06 , HX7421/08 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/42 , HX9992/31 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX9911/79 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX7101/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , CP1207/01 , CP1921/01 , CP0755/01 , CP1205/01 , CP0754/01 , CP1209/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX3673/14 , HX3671/11 , HX3671/13 , HX3675/15 , HX3671/14 , HX3673/11 , HX3673/13 , HX3675/13 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX6800/87 , HX9944/13 , HX6483/52 , HX6848/98 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/09 , HX9914/57 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX6481/50 , HX9912/18 , HX6856/29 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9661/02 , HX9691/06 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX9681/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX6823/29 , HX6870/34 , HX6870/53 , HX6871/39 , HX6876/38 , HX6877/24 , HX6857/34 , HX6857/24 , HX6839/52 , HX6839/24 , HX6877/52 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6857/52 , HX6877/38 , HX6850/57 , HX6805/28 , HX6800/28 , HX6821/47 , HX6836/24 , HX6807/63 , HX6800/03 , HX6802/28 , HX9170/10 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX6888/88 , HX6800/35 , HX6803/03 , HX6851/53 , HX6830/53 , HX6806/03 , HX6857/28 , HX6851/34 , HX6848/92 , HX6807/35 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX9984/17 , HX9984/47 , HX9984/27 , HX9984/07 , HX6839/28 , HX6830/44 , HX9926/13 , HX9903/03 , HX9926/03 , HX9924/03 , HX9924/23 , HX9114/37 , HX9954/53 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9944/03 , HX9141/50 , HX9188/10 , HX9182/34 , HX9142/31 , HX9111/20 , HX9172/15 , HX9182/32 , HX9172/44 , HX9112/44 , HX9110/02 , HX9182/04 , HX9112/02 , HX9142/10 , HX9182/10 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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