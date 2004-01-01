L'utilisation des brosses à dents DiamondClean Smart diffère légèrement de la méthode ci-dessus.

Maintenez le bouton mode/intensité enfoncé (le bouton du bas). Tout en maintenant le bouton mode/intensité enfoncé, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation (le bouton du haut). Relâchez le bouton mode/intensité. Si le voyant de la batterie à la base de la brosse à dents clignote deux fois et que vous entendez deux signaux sonores, la fonction a été activée. Si vous répétez l'opération pour désactiver le processus, le voyant de la batterie clignote une fois et un signal sonore retentit une fois.