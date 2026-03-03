Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Assistance Philips

    Pourquoi mon produit met-il plus de temps à charger que prévu ?

    Publié le 03 March 2026
    Le temps de charge de votre produit est estimé sur la base d'une charge avec un adaptateur USB 5 V et 1 A ou plus. La plupart des adaptateurs USB fournissent une alimentation suffisante pour charger le produit dans le délai spécifié. Si vous utilisez un adaptateur dont la puissance nominale est inférieure, la charge peut prendre plus de temps.

    Pour obtenir le temps de charge indiqué, nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur USB 5 V 1 A.

    Vous n'en avez pas ? Vous pouvez vous procurer un adaptateur Philips adapté (par exemple, l'adaptateur USB HQ87 IPX4) via www.philips.com/support.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HS7980/15 , HS9980/15 , MG7962/30 , MG5931/15 , MG5951/15 , MG5952/30 , HS5980/15 , BRL138/00 , BRL149/00 , BT3620/15 , BT5780/15 , BT7670/15 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9200/30 , XP9402/11 , XP9404/46 , XP9401/38 , XP9200/33 , XP9400/31 , XP9201/30 , XP9201/33 , XP9202/10 , XP9202/30 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9404/38 , XP9204/10 , XP9204/30 , XP9204/33 , XP9405/31 , XP9205/30 , XP9208/30 , XP9405/11 , XP9404/31 , XP9207/30 , XP9403/31 , S5887/13 , S5887/69 , X5012/00 , X5004/00 , S7887/78 , S7886/78 , S7886/58 , S5898/79 , S7882/54 , BT3233/15 , BT3238/15 , MG7950/15 , MG9530/15 , BRL128/00 , QP6652/35 , S5880/50 , S5884/38 , QP2834/23 , QP2724/23 , QP2734/23 , QP2724/31 , QP2834/31 , QP6552/30 , QP2724/17 , QP6506/15 , QP6507/23 , QP6542/15 , QP6552/15 , QP6652/30 , QP6652/61 , QP1324/30 , MG5950/15 , MG9555/15 , MG9553/15 , MG5940/15 , MG7940/75 , MG5920/15 , MG9550/15 , MG9540/15 , MG7940/15 , MG7930/15 , MG7920/15 , QP2734/20 , BG3007/01 , BG3017/01 , BG3027/03 , BG3027/05 , BG5021/15 , BG5021/16 , QP1324/20 , QP2724/20 , QP2824/20 , QP2834/20 , BT3239/15 , S7885/63 , S5885/69 , BT3234/15 , S5884/35 , QP2824/30 , S7886/55 , S5898/50 , MG5930/15 , QP4631/65 , S7882/55 , S7887/58 , S5887/50 , S5887/35 , S5885/35 , S5885/25 , S5887/10 , S7885/55 , S7886/35 , S7886/63 , S5898/35 , S7887/35 , S7887/55 , S7887/63 , S5898/25 , S8692/35 , S8696/35 , S5889/11 , QP2724/30 , QP4530/30 , S5884/69 , BRL136/00 , BRL146/00 , BRL126/00 , BRL166/91 , BRL176/00 , X5006/00 , QP2724/15 , QP2834/20R1 , S8697/35 , S8697/55 , BT1209/15 , BT1216/10 , BT1216/15 , S5889/50 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance
    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.