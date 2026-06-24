Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?

Pour trouver le modèle de votre fer vapeur Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée plus bas (ne concerne pas les centrales vapeur), consultez votre manuel d'utilisation ou la référence du modèle (par exemple, DST8050/26, GC4909/60) sous la semelle, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
Au fil du temps, votre appareil peut s'entartrer. Plus l'eau de votre région est dure, plus les particules de calcaire s'accumulent et se solidifient rapidement. Le détartrage de votre fer vapeur Philips tous les 1-2 mois peut éviter l'apparition de taches brunes, d'eau brune et de fuites. Un nettoyage régulier permet de maintenir un débit de vapeur optimal et prolonge la durée de vie de votre appareil.
Les informations ci-dessous s'appliquent à tous les fers vapeur Philips.
Remplissez le réservoir d'eau et allumez-le. (Si votre fer dispose de réglages ajustables, sélectionnez MAX TEMP (Température maximale) et NO STEAM (Pas de vapeur).)
Quand le voyant s'éteint, débranchez le fer et tenez la semelle horizontalement au-dessus de l'évier.
Activez CALC CLEAN à l'aide du bouton ou du sélecteur. (Varie selon le modèle. Si nécessaire, maintenez enfoncé.)
Secouez doucement le fer d'avant en arrière et vice-versa jusqu'à ce qu'il soit vide. De l'eau, de la vapeur et du calcaire s'échappent des évents à vapeur.
Faites chauffer le fer et passez-le sur un chiffon pour nettoyer la semelle. Répétez l'opération si nécessaire.
Répétez cette procédure une fois par mois, ou plus si nécessaire.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Débranchez le fer et vérifiez qu'il est bien froid.
Posez le fer à plat et relevez le verrou Quick Calc Release à l'arrière du fer.
Retirez le collecteur de calcaire. Videz-le, rincez-le et séchez-le.
Essuyez les éventuelles traces de tartre ou les résidus autour de l'orifice du fer. Réinsérez le collecteur et fixez-le.
Répétez cette procédure une fois par mois ou lorsque vous l'estimez nécessaire.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Série 8000 (DST80xx) | Série 7500 (DST75xx) | Série 7000 (DST70xx).
Débranchez le fer et vérifiez qu'il est bien froid.
Tenez l'appareil en position verticale au-dessus de l'évier. Relevez le levier du récupérateur Quick Calc Release et retirez-le.
Nettoyez le récupérateur Quick Calc Release à l'eau
Secouez doucement l'appareil pour faire tomber les particules de calcaire
Réinsérez le récupérateur Quick Calc Release dans l'appareil et poussez le levier vers le bas (« clic ») pour verrouiller le récupérateur.
Répétez cette procédure une fois par mois ou lorsque vous l'estimez nécessaire.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Remplissez le réservoir d'eau et allumez-le. (Si votre fer dispose de réglages ajustables, sélectionnez MAX TEMP (Température maximale) et NO STEAM (Pas de vapeur).)
Quand le voyant s'éteint, débranchez le fer et tenez la semelle horizontalement au-dessus de l'évier.
Activez CALC CLEAN à l'aide du bouton ou du sélecteur. (Varie selon le modèle. Si nécessaire, maintenez enfoncé.)
Secouez doucement le fer d'avant en arrière et vice-versa jusqu'à ce qu'il soit vide. De l'eau, de la vapeur et du calcaire s'échappent des évents à vapeur.
Faites chauffer le fer et passez-le sur un chiffon pour nettoyer la semelle. Répétez l'opération si nécessaire.
Répétez cette procédure une fois par mois ou lorsque vous l'estimez nécessaire.
Les solutions ci-dessus vous ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :DST2010/91 , DST2020/81 , DST8020/21 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›