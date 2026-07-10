Comment nettoyer mon aspirateur-robot Philips HomeRun ?

Les informations ci-dessous s'appliquent aux modèles de la série 6000

Entretien du bac à poussière

Ouvrez et videz le bac à poussière (image 1).

Retirez le filtre (image 2).

Retirez la poussière dans le filtre et le bac à poussière à l'aide d'une brossette (image 3).

Rincez le bac à poussière et le filtre à l'eau claire, puis secouez-les pour éliminer les gouttes d'eau qui s'y trouvent (image 4). Remarque : Une fois nettoyés, laissez le bac à poussière et le filtre sécher complètement (image 5). N'utilisez pas d'eau chaude ou de détergents.

Entretien de la lingette

Tout d'abord, détachez l'unité de lavage et retirez la lingette.

Rincez l'unité de lavage à l'eau claire. Veillez à ne pas frotter trop fort, car cela pourrait l'endommager.

Une fois propres, laissez sécher complètement l'unité de lavage et la lingette. Remettez l'unité en place avant la prochaine utilisation.

Entretien de la brosse centrale et de la brossette latérale

Retirez l'unité de lavage (image 6).

Ouvrez le cache de la brosse rotative centrale et retirez-la (image 7).

Retirez les débris, poils ou les cheveux se trouvant sur la brosse rotative centrale à l'aide d'une brossette (image 8).

Retirez la brossette latérale et débarrassez-la des cheveux et poils qui s'y trouvent (image 9).

Entretien de la roue motrice et de la roue omnidirectionnelle

Éliminez la saleté, les poils ou les cheveux se trouvant sur la roue motrice à l'aide d'une brossette.

Éliminez la saleté, les poils ou les cheveux se trouvant sur la roue omnidirectionnelle à l'aide d'une brossette.

Une main tenant une brosse et un aspirateur.

Nettoyage des capteurs et des contacts de charge

Il est important de nettoyer régulièrement les capteurs du robot. Utilisez un chiffon sec ou une brossette pour éliminer la poussière qui s'y trouve (image 10).

En outre, nettoyez régulièrement les contacts de charge du robot, mais en évitant d'utiliser un chiffon humide car cela pourrait les endommager. Utilisez un chiffon sec ou une brossette pour retirer la poussière des contacts de charge (image 11).

Nettoyage du réservoir d'eau

Pour commencer, ouvrez le couvercle pour vider l'eau sale du réservoir (images 12 et 13).

Ensuite, ouvrez le couvercle du réservoir d'eau propre et placez le réservoir sous le robinet pour le remplir d'eau propre. Il est important de surveiller le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir lorsque vous y versez de l'eau propre pour éviter de trop le remplir (image 14).

Si vous devez nettoyer le réservoir d'eau, ouvrez les loquets latéraux pour retirer le réservoir d'eau propre. Une fois retiré, éliminez la saleté à l'aide d'un chiffon ou rincez-le à l'eau claire. Éviter de frotter vigoureusement le réservoir avec une brosse, car cela pourrait endommager le réservoir et nuire à son utilisation (images 15 et 16).

Nettoyage de la station d'accueil

Pour nettoyer la rampe de la station d'accueil, soulevez les boucles rondes des deux côtés et démontez-la. Une fois nettoyée, appuyez sur la rampe pour la fixer à nouveau.

Retirez la nervure de nettoyage de la station d'accueil et rincez-la pour éliminer la boue et la saleté.