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Comment nettoyer mon aspirateur-robot Philips HomeRun ?

Pour maintenir votre robot aspiration/lavage Philips HomeRun en bon état, lisez l'article ci-dessous sur le nettoyage et l'entretien du robot.

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Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : XU2000/10 , XU2100/20 , XU2000/20 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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