    Pourquoi y a-t-il de la graisse blanche à l'intérieur de ma tondeuse multistyle/tondeuse à barbe/tondeuse à cheveux Philips ?

    Publié le 18 juillet 2024

    Au cours du processus de fabrication, Philips ajoute une goutte de graisse blanche à la tige métallique rotative située sous l'élément de coupe de nombreuses tondeuses à cheveux, tondeuses multistyle et tondeuses à barbe.

    Cette graisse est destinée à maintenir la tige lubrifiée pendant toute la durée de vie du produit.

    Remarque :

    • Pour garantir des performances optimales du produit, ne retirez pas cette graisse.
    • Il n'est pas nécessaire d'ajouter un autre lubrifiant sur la tige.
    • La graisse peut supporter un nettoyage classique du produit.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : MG7962/30 , MG7931/15 , MG7921/15 , MG5952/30 , MG5951/15 , MG5931/15 , MG7951/15 , MG7961/15 , MG9531/15 , BT3660/15 , BT3620/15 , BT3617/15 , BT5780/15 , BT7670/15 , BT7665/15 , BT5785/30 , BT5775/15 , MG7950/15 , MG3721/14 , HC3505/15 , MG3710/15 , MG9530/15 , BT3238/15 , BT3233/15 , CP1391/01 , MG7940/15 , MG9555/15 , MG9553/15 , MG9550/15 , MG9540/15 , MG5920/15 , MG5940/15 , MG5950/15 , MG7920/15 , MG7930/15 , MG7940/75 , BT3234/15 , BT3239/15 , BT5515/75 , BT5515/70 , BT5515/20 , MG5930/15 , MG7736/25 , QC5053/00 , MG5720/90 , MG5730/35 , MG3720/35 , HC9420/15 , BT9810/90 , MG5720/13 , BT5522/13 , BT5522/15 , MG7736/13 , BT3222/13 , MG9710/93 , BT3222/14 , MG7736/15 , MG3740/15 , MG9720/90 , MG9710/90 , HC3525/15 , QC5115/16 , QC5115/13 , MG5716/90 , BT9810/15 , BT9810/13 , MG3710/85 , QC5000/00 , MG3715/14 , HC5650/15 , HC7650/15 , HC5630/15 , BT5503/85 , BT5515/15 , BT5502/15 , HC5632/15 , HC5612/15 , HC5630/13 , HC5632/13 , BT5502/13 , BT5515/13 , BT7520/15 , BT7512/15 , HC3510/85 , BT7500/15 , MG7745/15 , MG7785/20 , HC3510/15 , HC3520/15 , HC3535/15 , BT5207/15 , MG3758/15 , BT5202/80 , BT3236/14 , BT3226/14 , BT3216/14 , BT3202/14 , MG3720/33 , MG5730/33 , MG3710/33 , HC3509/15 , HC3530/15 , HC3510/13 , BT3206/14 , BT3206/13 , BT1209/15 , MG5720/15 , MG7770/15 , MG7730/15 , BT1216/15 , BT1216/10 , MG7720/15 , BT7204/85 , MG3730/13 , MG3730/15 , MG3720/15 , BT9297/15 , QG3398/15 , MG7720/13 , MG5730/15 , MG7715/15 , QG3338/15 , HC5438/79 , BT7220/15 , BT7205/15 , BT7201/15 , BT7210/15 , BT7203/15 , BT7090/32 , QG3334/15 , BT1100/42 , BT5205/16 , BT5210/16 , QG415/15 , BT5200/16 , BT405/15 , HC3410/85 , HC7450/16 , HC9450/15 , HC9490/15 , HC9450/20 , HC9450/13 , HC7460/15 , HC3420/15 , HC3424/80 , HC5440/80 , HC3410/15 , HC3400/15 , HC7450/80 , HC5440/16 , BT5270/32 , BT9290/32 , QC5115/15 , QC5130/15 , QC5370/32 , QG3380/16 , QC5570/15 , QC5570/32 , QG3340/16 , QC5365/80 , QC5380/80 , QC5380/32 , QC5360/32 , QC5375/80 , QC5390/80 , QC5390/32 , QG3270/32 , QG3250/32 , QC5335/80 , QC5345/15 , QC5350/80 , QC5340/80 , QC5120/15 , QC5530/15 , QC5330/15 , QC5770/80 , QC5125/15 , QC5055/40 , QG3193/00 , QC5045/00 , QC5055/00 , QG3190/00 , QG3150/30 , QC5170/02 , QC5040/00 , QC5010/00 , QC5005/10 , QC5015/10 , QC5070/00 , QC5070/80 , QC5099/00 , QG3040/10 , QC5090/00 , QC5170/00 , QG3080/10 , QG3020/10 , QC5050/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

