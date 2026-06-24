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Pourquoi l'autonomie de mon unité parents est-elle courte ?

L'autonomie de l'unité parents de votre écoute-bébé peut varier en fonction des réglages et du mode d'utilisation choisis. Vous trouverez ci-dessous des moyens d'optimiser l'autonomie de l'unité parents.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCD892/26 , SCD882/26 , SCD881/26 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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