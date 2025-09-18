Qu'est-ce qu'un téléviseur OLED? Qu'est-ce qui le rend si special?
Les téléviseurs OLED sont connus pour leurs noirs inégalables. Le nouvel écran META 3.0 offre désormais une luminosité maximale plus élevée, avec un faible éblouissement. Pour des couleurs pures et éclatantes, même dans les pièces lumineuses. Et avec une consommation électrique réduite de 20 %.
Dans votre téléviseur Ambilight, le moteur P5 AI Dual analyse chaque scène pour perfectionner les paramètres d'image et d'Ambilight et s'adapter aux conditions d'éclairage de votre pièce afin de vous donner un avantage indéniable lors de vos sessions de gaming.
Intégrées à l'arrière de votre téléviseur Ambilight, les LED dansent en accord parfait avec l'action à l'écran, projetant une lumière colorée sur votre mur en fonction de l'ambiance de votre contenu ou de votre jeu. Vous ne pourrez plus vous en passer.
Avec l'Ambilight quatre côtés, le sport, les films, la musique et les jeux seront plus grandioses que jamais. Les LED intégrées à l'arrière réagissent aux contenus que vous regardez ou écoutez, vous plongeant dans un halo de lumière colorée provenant des côtés supérieur, inférieur et latéraux du téléviseur. Pour un impact optimal, accrochez votre téléviseur Ambilight au mur.
Grâce à sa dalle OLED META 3, ce téléviseur Ambilight OLED+ offre une image plus réaliste et lumineuse que jamais pour une qualité exceptionnelle sous tous les angles. Avec une luminosité maximale époustouflante, le contraste et les couleurs sont parfaitement définis : les moindres détails contrastent avec les zones sombres et lumineuses. Il prend en charge les principaux formats HDR.
Le système audio intégré Bowers & Wilkins crée une profondeur de champ audio inégalée pour une immersion totale. Neuf haut-parleurs avant et un canal central dédié dirigent vers vous un son détaillé et des dialogues clairs. Le caisson de basses monté à l'arrière offre des basses profondes et précises.
Notre moteur P5 avec IA fait ressortir le meilleur de ce téléviseur OLED+ lumineux, pour une image d'un réalisme renversant ! Un algorithme d'IA à apprentissage profond optimise facilement les détails, le contraste, la couleur et le mouvement, en plus de compenser les variations de luminosité ambiante de la pièce. Quel que soit le contenu affiché à l'écran, l'image est parfaite.
Accrochez-vous ! Avec la technologie Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.
