* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.

* Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez www.philips.com/TVRemoteapp.

* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

* Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur https://www.netflix.com

* Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.

* Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.

* La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.

* L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.

* La disponibilité et la fonctionnalité des services de commande vocale varient selon le pays et la langue.

* Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC.

* Google TV est le nom de l'expérience logicielle de cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. YouTube, OK Google et les autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

* La disponibilité de l'application Apple TV et d'Apple TV+ dépend du pays ou de la région. Consultez les pages d'aide de Google Play et Apple Inc.

* HDMI VRR 144 Hz, G-Sync et FreeSync possibles en jouant sur un PC connecté à votre téléviseur OLED via HDMI

* Matter / Control4 : cette fonctionnalité sera disponible en 2025 via une mise à jour logicielle.