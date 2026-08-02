ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Faites-vous remarquer
  • Faites-vous remarquer
  • Faites-vous remarquer
  • Faites-vous remarquer
  • Faites-vous remarquer
  • Faites-vous remarquer

Arrêté

Ultinon Essential LEDLampe pour éclairage avant

11012UE2X2

3.8
| (256) Avis
Faites-vous remarquer
La toute nouvelle lampe Philips Ultinon Essential LED offre un rapport qualité-prix inégalé. Son design compact tout-en-un offre de nombreux avantages : luminosité élevée, esthétique, technologie de double dissipation thermique, ainsi que compatibilité 12 V et 24 V.
Voir tous les avantages

Un éclairage LED élégant et facile à installer

Faites-vous remarquer

  • Type de lampe : HIR2

  • Lumière blanche élégante de 6 500 K

  • Compacte et facile à installer

  • Compatible avec la plupart des voitures

  • Nombre de lampes : 2

Le plaisir d'une lumière blanche élégante

Le plaisir d'une lumière blanche élégante

Pour un style moderne et haut de gamme, personnalisez votre voiture avec les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED. Ces lampes projettent une lumière blanche moderne d'une température de couleur pouvant atteindre 6 500 K. Démarquez-vous grâce à leur faisceau élégant.

Excellent refroidissement grâce à une dissipation thermique efficace

Excellent refroidissement grâce à une dissipation thermique efficace

Leurs performances optimales et leur durabilité supérieure placent les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED à la pointe de la technologie LED. Grâce à leur double mécanisme de dissipation thermique (ventilateur intégré et dissipateur en aluminium avec revêtement anodisant), ces lampes pour éclairage avant LED dispersent la chaleur plus efficacement. Elles fonctionnent ainsi plus longtemps à leur niveau de luminosité maximal.

Design compact tout-en-un pour une utilisation plug-and-play

Design compact tout-en-un pour une utilisation plug-and-play

La lampe Philips Ultinon Essential LED bénéficie d'un tout nouveau design intégrant l'électronique de la boîte de commande dans le corps, ce qui permet d'obtenir plus d'espace pour la lampe dans l'éclairage avant, pour une installation facilitée. Profitez de l'expérience plug-and-play : la conception monobloc permet de retirer facilement l'anneau central de la partie supérieure, sans dévissage. Facilement installée par des mécaniciens spécialisés, la lampe Philips Ultinon Essential LED au design compact convient à une large gamme de modèles de voitures.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

256

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.