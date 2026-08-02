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Arrêté
11258UE2X2
Type de lampe : H1
Lumière blanche élégante de 6 500 K
Compacte et facile à installer
Compatible avec la plupart des voitures
Nombre de lampes : 2
Pour un style moderne et haut de gamme, personnalisez votre voiture avec les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED. Ces lampes projettent une lumière blanche moderne d'une température de couleur pouvant atteindre 6 500 K. Démarquez-vous grâce à leur faisceau élégant.
Leurs performances optimales et leur durabilité supérieure placent les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED à la pointe de la technologie LED. Grâce à leur double mécanisme de dissipation thermique (ventilateur intégré et dissipateur en aluminium avec revêtement anodisant), ces lampes pour éclairage avant LED dispersent la chaleur plus efficacement. Elles fonctionnent ainsi plus longtemps à leur niveau de luminosité maximal.
La lampe Philips Ultinon Essential LED bénéficie d'un tout nouveau design intégrant l'électronique de la boîte de commande dans le corps, ce qui permet d'obtenir plus d'espace pour la lampe dans l'éclairage avant, pour une installation facilitée. Profitez de l'expérience plug-and-play : la conception monobloc permet de retirer facilement l'anneau central de la partie supérieure, sans dévissage. Facilement installée par des mécaniciens spécialisés, la lampe Philips Ultinon Essential LED au design compact convient à une large gamme de modèles de voitures.
3.8
sur 6
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis a été rédigé pour Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.