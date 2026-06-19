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Arrêté
11366UE2X2
Type de lampe : H8/H11/H16
Lumière blanche élégante de 6 500 K
Compacte et facile à installer
Compatible avec la plupart des voitures
Nombre de lampes : 2
Pour un style moderne et haut de gamme, personnalisez votre voiture avec les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED. Ces lampes projettent une lumière blanche moderne d'une température de couleur pouvant atteindre 6 500 K. Démarquez-vous grâce à leur faisceau élégant.
Leurs performances optimales et leur durabilité supérieure placent les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Essential LED à la pointe de la technologie LED. Grâce à leur double mécanisme de dissipation thermique (ventilateur intégré et dissipateur en aluminium avec revêtement anodisant), ces lampes pour éclairage avant LED dispersent la chaleur plus efficacement. Elles fonctionnent ainsi plus longtemps à leur niveau de luminosité maximal.
La lampe Philips Ultinon Essential LED bénéficie d'un tout nouveau design intégrant l'électronique de la boîte de commande dans le corps, ce qui permet d'obtenir plus d'espace pour la lampe dans l'éclairage avant, pour une installation facilitée. Profitez de l'expérience plug-and-play : la conception monobloc permet de retirer facilement l'anneau central de la partie supérieure, sans dévissage. Facilement installée par des mécaniciens spécialisés, la lampe Philips Ultinon Essential LED au design compact convient à une large gamme de modèles de voitures.
Notation globale
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.