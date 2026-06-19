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  • Une luminosité optimale. Une conduite impeccable.
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Arrêté

Ultinon LEDlampe de signalisation automobile

11498ULRX2

Une luminosité optimale. Une conduite impeccable.
Des lampes de signalisation aux couleurs intenses permettent une conduite élégante. Les feux de freinage Philips Ultinon LED [˜P21W] sont esthétiques, lumineux et d'un rouge intense pour vous offrir style et sécurité.
Voir tous les avantages

Des LED durables

Une luminosité optimale. Une conduite impeccable.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Nombre de lampes : 2

  • 12 V, rouge intense

  • Stop, antibrouillard arrière

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas également élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant acheter une nouvelle voiture, le remplacement de votre éclairage extérieur avec des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Faites monter en gamme votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux stop, un orange intense pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les feux de signalement extérieurs Philips LED.

Une signalisation plus lumineuse pour plus de sécurité

Signaler les mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous faites. Une signalisation lumineuse claire permet d'être vu, ce qui augmente votre sécurité. Qu'il s'agisse de marche arrière, de position ou de freinage, les feux de signalisation Philips Ultinon LED vous apportent le niveau de performance dont vous avez besoin et fournissent aux autres conducteurs un supplément de temps indispensable pour réagir à vos déplacements.

L'allumage instantané sécurise les freinages rapides.

Les lampes à incandescence prennent du temps à s'allumer et à atteindre des performances optimales. À l'inverse, les lampes LED sont à « allumage instantané ». La différence est mesurée en une fraction de seconde. En cas de freinage très brusque, chaque fraction de seconde compte. Par exemple, à 100 km/h, une différence de quatre dixièmes de seconde de temps de réaction seulement correspond à une distance de réaction supplémentaire de 11 mètres. Cela équivaut à un temps de réflexion supplémentaire d'une longueur d'environ 2,5 voitures. Grâce aux feux stop Philips LED, dès que vous décidez de freiner, le conducteur derrière vous le saura.

Spécificités Techniques

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  1. Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.

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