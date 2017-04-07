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Arrêté

WhiteVisionLa sécurité n'a jamais été aussi attirante

12342WHVB1

3.4
| (5) Avis
La sécurité n'a jamais été aussi attirante
Les lampes Philips WhiteVision apportent à vos éclairages automobiles avant un effet xénon blanc intense, pour une conduite optimale la nuit. Avec une lumière puissante et 60 % plus blanche, WhiteVision associe style et sécurité.
Voir tous les avantages

Effet xénon blanc intense

La sécurité n'a jamais été aussi attirante

  • Type de lampe : H4

  • Lot de 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Style

100 % légal sur voie publique, 100 % de lumière blanche intense

Première lampe produisant une lumière blanche intense légale sur voie publique, la WhiteVision est certifiée ECE. Elle offre une visibilité extrêmement élevée en toute sécurité, car elle n'éblouit pas le conducteur arrivant en face.

Une magnifique expérience de conduite avec effet xénon blanc intense

Les lampes Philips WhiteVision surpassent n'importe quelle lampe automobile bleue du marché. Elles sont idéales pour les conducteurs intransigeants sur le style comme sur la sécurité. Associant une température de couleur élevée à un élégant revêtement blanc, la WhiteVision est l'ultime montée en gamme pour vos optiques. La technologie de revêtement 3e génération brevetée par Philips est un chef-d'œuvre qui fait de la WhiteVision la première lampe produisant une lumière véritablement blanche.

Durée de vie exceptionnelle, pour un plus grand plaisir de conduite

Les lampes pour éclairage avant Philips WhiteVision (disponibles en H1, H3, H4, H7, T4W et W5W) sont conçues pour durer. Elles vous offrent une durée de vie longue et fiable allant jusqu'à 450 heures*, bien supérieure à ce qu'offrent les modèles concurrents. Résultat : des remplacements moins fréquents et un bon rapport qualité/prix. (* H4 et H7 testées à la tension standard de 13,2 V)

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

5

Avis

2

07/04/2017

Nederland

Nederland

Gewoon goed

Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

15/01/2017

España

España

Las mas blancas que he probado

He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Cet avis a été rédigé pour WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

25/11/2014

España

España

Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete

Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente

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Cet avis a été rédigé pour WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Cet avis a été rédigé pour WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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  2. L'application varie selon le type de lampe