ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
  • Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.

Arrêté

X-tremeUltinon LEDLampe pour feu de brouillard automobile

12794UNIX2

Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.
Les feux de brouillard LED Philips X-tremeUltinon sont dotés de LED premium LUXEON allant jusqu'à 6 500 K. La technologie brevetée SafeBeam projette un éclairage jusqu'à 200 % plus lumineux. Conçus pour durer avec le design AirFlux.&lt;br>
Voir tous les avantages

Feux de brouillard LED blancs éclatants pour une esthétique haut de gamme

Plus éclatant, plus blanc, plus puissant.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6 500 K

  • Jusqu'à +200 % de luminosité&lt;br>

  • Système automobile avancé

Jusqu'à 6 500 K pour une lumière blanche saisissante&lt;br>

Jusqu'à 6 500 K pour une lumière blanche saisissante<br>

Avec une température de couleur de 6 500 K, les feux de brouillard LED Philips X-tremeUltinon tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. La plus grande visibilité vous permet de mieux détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. Et en réduisant la fatigue oculaire, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Comme nos yeux reflètent notre âme, nos éclairages avant en disent long sur notre voiture. Si vous souhaitez plus de style sans changer de voiture, dépensez votre argent intelligemment en optant pour de nouveaux éclairages avant. Votre voiture exprime votre personnalité : affirmez votre style avec les feux de brouillard LED de Philips. Remplacez votre éclairage jaune par une lumière blanche, éclatante et moderne. Pour obtenir cette esthétique haut de gamme, les conducteurs malins font le choix du style incomparable des feux de brouillard LED de Philips.

Une puissante lumière vive, orientée là où vous en avez besoin

Une puissante lumière vive, orientée là où vous en avez besoin

Les meilleurs éclairages automobiles ne sont pas simplement ceux qui projettent la lumière la plus puissante. Il est facile de produire des lampes LED automobiles de plus en plus lumineuses, mais c'est la manière dont cette luminosité accrue est employée qui compte. Une lumière vive non maîtrisée n'est pas idéale pour la conduite et elle peut même causer de dangereux éblouissements. Grâce à sa technologie SafeBeam, les feux de brouillard LED de Philips concentrent l'éclairage là où vous en avez besoin. Son faisceau précis et uniforme est conçu conformément aux règles de sécurité routière appliquées aux éclairages avant à halogène. Le contrôle plus précis de l'éclairage apporte plus de visibilité, ce qui vous permet de conduire mieux et avec plus de sécurité la nuit.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.