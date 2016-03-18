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127996000KX2
Type de lampe : W5W
12 V, effet lumière du jour 6 000 K
Performances CeraLight
Nombre de lampes : 2
Signaler les mouvements de votre véhicule est indispensable pour éviter toute collision. Lorsque la météo s'en mêle, des signaux lumineux intenses sont essentiels. Les feux de signalisation Philips X-tremeUltinon LED procurent le même effet de clarté que la lumière du jour avec jusqu'à 6 000 K pour les feux de marche arrière et 8 000 K pour ceux de position. Grâce aux LED aux couleurs instantanément plus intenses quand vous tournez ou vous arrêtez et à la lumière homogène et bien orientée, vous offrez aux conducteurs un meilleur temps de réaction.
Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas également élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant acheter une nouvelle voiture, le remplacement de votre éclairage extérieur avec des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Faites monter en gamme votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux stop, un orange intense pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les feux de signalement extérieurs Philips LED.
Philips CeraLight est une technologie unique brevetée de boîtier en céramique, élaborée pour protéger les composants LED afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés par la chaleur et les vibrations, avec le risque de détérioration prématurée que cela comporte. Une lampe T10 avec technologie CeraLight est fabriquée pour durer et pour offrir aux conducteurs une lumière plus durable.
4.5
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
gueshcls
18/03/2016
France
parfait
Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur
Oui, je recommande ce produit
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Enrico666
08/12/2015
Deutschland
Kaufempfehlung
Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb
Wolf57
02/03/2016
Österreich
Gut, wenn man so weißes Licht mag
Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge
Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.