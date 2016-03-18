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X-tremeUltinon LEDLampe de signalisation et d'intérieur

127996000KX2

4.5
| (6) Avis | 83% recommandent ce produit
Plus de lumière et d'élégance
Pour une conduite sûre et une touche de modernité, choisissez les feux de position et les lampes d'intérieur Philips X-tremeUltinon LED T10. Puissants, précis et élégants, ils offrent style et sécurité. Leur conception en céramique garantit leur résistance à la chaleur.
Voir tous les avantages

Lampes de signalisation efficaces, durables et élégantes

Plus de lumière et d'élégance

  • Type de lampe : W5W

  • 12 V, effet lumière du jour 6 000 K

  • Performances CeraLight

  • Nombre de lampes : 2

Signalez vos intentions avec un éclairage extérieur plus lumineux

Signaler les mouvements de votre véhicule est indispensable pour éviter toute collision. Lorsque la météo s'en mêle, des signaux lumineux intenses sont essentiels. Les feux de signalisation Philips X-tremeUltinon LED procurent le même effet de clarté que la lumière du jour avec jusqu'à 6 000 K pour les feux de marche arrière et 8 000 K pour ceux de position. Grâce aux LED aux couleurs instantanément plus intenses quand vous tournez ou vous arrêtez et à la lumière homogène et bien orientée, vous offrez aux conducteurs un meilleur temps de réaction.

Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas également élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant acheter une nouvelle voiture, le remplacement de votre éclairage extérieur avec des LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent. Faites monter en gamme votre éclairage extérieur avec un rouge plus intense pour les feux stop, un orange intense pour vos clignotants et une lumière blanche éclatante pour vos feux de position et de marche arrière. Votre voiture exprime votre personnalité, alors affirmez votre style avec les feux de signalement extérieurs Philips LED.

Protection contre la chaleur et les vibrations en céramique CeraLight

Philips CeraLight est une technologie unique brevetée de boîtier en céramique, élaborée pour protéger les composants LED afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés par la chaleur et les vibrations, avec le risque de détérioration prématurée que cela comporte. Une lampe T10 avec technologie CeraLight est fabriquée pour durer et pour offrir aux conducteurs une lumière plus durable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

6

Avis

83%

recommandent ce produit

2
1

18/03/2016

France

France

parfait

Rien a dire vraiment excellent. lumière très intense est blanche. 6000k du pur bonheur ..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampe de signalisation et d'intérieur

08/12/2015

Deutschland

Deutschland

Kaufempfehlung

Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb

02/03/2016

Österreich

Österreich

Gut, wenn man so weißes Licht mag

Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

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