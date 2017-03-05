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Arrêté
12972RVB1
Peut-être la plus puissante lampe halogène légale jamais créée
Les lampes pour éclairage automobile Philips RacingVision sont idéales pour les automobilistes passionnés. Grâce à des performances incroyables, offrant jusqu'à 150 % de luminosité en plus, vos réactions seront plus rapides, pour une conduite plus sûre et plus excitante.
Type de lampe : H7
Lot de 1
12 V, 55 W
Lorsque vous conduisez de nuit, vous avez besoin de la meilleure visibilité. Plus vous voyez clairement, plus rapidement vous pouvez réagir à ce qui apparaît sur la route. Les lampes Philips RacingVision augmentent votre visibilité avec jusqu'à 150 % de luminosité en plus. Vous remarquerez les obstacles sur votre chemin plus tôt qu'avec d'autres lampes halogènes moins puissantes. Ainsi, vous bénéficiez d'un voyage plus agréable et plus sûr.
Avec des lampes plus puissantes et de meilleure qualité, votre conduite s'améliore. Avec leur filament haute précision à géométrie optimisée, leur gaz comprimé à haute pression (jusqu'à 13 bars), leur revêtement en chrome haute précision et leur verre quartz anti-UV haute qualité, les lampes Philips RacingVision franchissent une nouvelle étape dans le domaine de l'éclairage automobile. Conçues pour offrir performance et visibilité, cet éclairage avant permet une conduite plus détendue, contrôlée et divertissante.
Les conducteurs sportifs attendent plus de performances de la part de leurs voitures. Apportant jusqu'à 150 % de luminosité supplémentaire sur la route, les lampes Philips RacingVision sont homologuées pour vous offrir une expérience divertissante tout-terrain et sur la route.
Récompenses
2.3
sur 6
3
Avis
Curby
05/03/2017
Deutschland
Sehr empfehlenswert
Da ich vorher schon 2 Jahre die xtreme Vision 130 h4 drin hatte war ich doch überrascht über das tatsächlich etwas hellere Licht der racing Vision 150 h4. Also ich kann diese Birnen in Sachen ausleuchtung weiterempfehlen. Was die Haltbarkeit angeht kann ich noch nicht viel sagen. Aber is top Licht
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
maDa
03/02/2017
France
Durée de vie nulle
Très bonne éclairage mais durée de vie de l'ordre de 3 mois pour une utilisation du véhicule uniquement le WE.
Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVB1 Lampe pour éclairage avant
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Luca1541
29/12/2016
Italia
h7 racing
Chi si aspetta che siano il massimo si dovrà ricredere, io le ho provate e non sono granche, luce giallina....se volete il bianco prendete le white vision che costano molto meno,durano di piu e fanno davvero luce bianca
Cet avis a été rédigé pour RacingVision 12972RVB1 lampada fari auto
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